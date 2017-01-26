Толстой помирился с главой Федерации еврейских общин России

Вице-спикер РФ Петр Толстой примирился с главой Федерации еврейских общин России Александром Бородой, сообщил Толстой на своей странице в Facebook.

Как рассказал агентству очевидец, в Госдуме, где 26 января проходят Рождественские парламентские чтения с участием патриарха Кирилла, Петр Толстой и Александр Борода пожали друг другу руки в знак примирения.

Напомним, Толстой прокомментировал протесты против передачи Русской православной церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, заявив: «Люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня <…> работая в разных других очень уважаемых местах – на радиостанциях, в законодательных собраниях – продолжают дело своих дедушек и прадедушек».

Это заявление возмутило главу ФЕОР, который назвал слова вице-спикера антисемитскими.

Однако при встрече в Думе Толстой пояснил, что не имел в виду никакую конкретную национальность. Вице-спикер заявил: «Слушайте, а если бы я сказал "комиссары в пыльных шлемах", то обиделись бы те, кто носит шлемы, а если бы я сказал, что "в кожанках", то обиделись бы все, кто носит кожаные куртки. Ну что это за дурь?».