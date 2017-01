Трамп рассказал о способе заставить Мексику заплатить за стену

Президент США Дональд Трамп предпочтет отменить визит президента Мексики Энрике Ньето в США, если Мехико откажется финансировать строительство стены на границе между двумя странами. Об этом президент США написал в своем твиттере.

«У США торговый дефицит с Мексикой вырос до 60 млрд. Соглашение с НАФТА (Договор о зоне свободной торговли в Северной Америке. — прим. ред.) было односторонней сделкой и привело к потере огромного числа рабочих мест и компаний. Если Мексика не желает платить за крайне необходимую стену, тогда лучше отменить предстоящую встречу», — подчеркнул новый глава государства.

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers...

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.