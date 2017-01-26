Трамп рассказал о способе заставить Мексику заплатить за стену

Президент США Дональд Трамп предпочтет отменить визит президента Мексики Энрике Ньето в США, если Мехико откажется финансировать строительство стены на границе между двумя странами. Об этом президент США написал в своем твиттере.

«У США торговый дефицит с Мексикой вырос до 60 млрд. Соглашение с НАФТА (Договор о зоне свободной торговли в Северной Америке. — прим. ред.) было односторонней сделкой и привело к потере огромного числа рабочих мест и компаний. Если Мексика не желает платить за крайне необходимую стену, тогда лучше отменить предстоящую встречу», — подчеркнул новый глава государства.

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 января 2017 г.

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 января 2017 г.

Ранее президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что его страна не будет платить за строительство стены на американо-мексиканской границе, которую во время своей избирательной кампании обещал построить Дональд Трамп. Он заявил, что собирается строить с США «не стену, а хорошие отношения». Мексика будет вкладывать средства в обеспечение безопасности на границе.