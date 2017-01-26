Инаугурация Трампа затмила для опрошенных россиян Новый год

Инаугурация президента США Дональда Трампа стала самым запоминающимся событием последних недель для россиян, принявших участие в опросе «Левада-центра». Об этом в центре рассказали «Интерфаксу».

Вступление Трампа в должность назвали самым запоминающимся событием 42% респондентов. На втором месте – празднование Нового года (39%). Третьим по значимости событием для опрошенных стало крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ 25 декабря (33%).

Опрошенные россияне также назвали новогодние каникулы (20%), убийство российского посла в Турции Андрея Карлова (18%), Рождество (18%), массовые отравления жидкостью «Боярышник» в Иркутске (17%), рост цен/обесценивание денег (15%), крушение «Боинга» под Бишкеком (14%), арест экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева (11%), инцидент со скорой помощью на Камчатке и смерть кубинского лидера Фиделя Кастро (по 9%).

Опрос проводился 20-23 января при участии 1600 человек в 137 населенных пунктах РФ. События респондентам не перечисляли – они сами называли события, которые запомнили.