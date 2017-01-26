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26 января 2017, 12:10
визовый режим Греция Еврокомиссия Иран туризм Турция

Греческие острова попросили отменить визы для россиян и иранцев

Греция
Греция
Фото: popaganda.gr

Власти Южного Эгейского региона Греции обратились в Еврокомиссию (ЕК) с просьбой как можно скорее запустить пилотную программу по безвизовому въезду туристов с соседней территории Турции. Речь при этом идет как о турецких туристах, так и о транзитных путешественниках из России и Ирана. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Соответствующее письмо власти региона направили еврокомиссару по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрису Аврамопулосу

Предполагается, что в порты греческих островов граждане этих стран будут прибывать по круизным маршрутам, начинающимся на территории Турции. Речь, в частности, идет о турецких курортных городах Бодрум и Измир.

АТОР приводит слова губернатора Южного Эгейского региона Греции Йоргоса Хатзимаркоса, который заявил, что подобный шаг позволит поднять экономику ряда островов (Кос, Лесбос, Хиос, Самос), в последние два года испытывающего проблемы из-за наплыва беженцев. Хатзимаркос предлагает запустить программу уже в марте этого года. В первый месяц она будет работать только для граждан Ирана, а позже заработает также для туристов из России и Турции.

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