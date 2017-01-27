ЦБ решил переаттестовать своих сотрудников

Банк России проведет переаттестацию своих сотрудников как в территориальных учреждениях, так и в центральном аппарате. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к регулятору. В ЦБ информацию о проверке сотрудников подтвердили.

«Есть понимание, что некоторые после переаттестации могут не остаться работать в ЦБ», — отметил один из источников издания.

«Оценка различных категорий сотрудников проводится как в центральном аппарате ЦБ, так и в территориальных учреждениях <...> как в дистанционной, так и в очной формах, в том числе в формате тестирований, направленных на оценку знаний предметной области», — отметили в Банке России.

В организации работают 51,5 тысячи рядовых сотрудников, 1830 высокооплачиваемых специалистов и топ-менеджеров, 147 глав подразделений, начальников главных управлений и тех, кто управляет отделениями ЦБ.