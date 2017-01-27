Ученые РАН заявили об опасности ГЭС в Монголии для Байкала

В Иркутске ученые РАН завершили первый этап оценки воздействия строительства ГЭС в Монголии на реку Селенгу и озеро Байкал. Об этом сообщается на сайте Иркутского научного центра Сибирского отделения РАН.

«Более 65% прогнозируемых последствий строительства монгольских ГЭС на Селенге и ее притоках могут быть отнесены к разряду негативных для экосистем реки и озера Байкал. Еще 35% не поддаются прогнозу до момента ввода в эксплуатацию гидротехнических сооружений», — заявил директор Института общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения РАН Леонид Убугунов.

25 января, как сообщает ТАСС, глава МИД России Сергей Лавров затронул эту тему на правительственном часе в Госдуме.

«Мы активно занимаемся урегулированием этой ситуации. В ходе прошлогоднего визита в Монголию я лично с президентом Монголии на эту тему говорил», — сообщил Лавров.

Министр добавил, что у России «есть возможности удовлетворить потребности Монголии в электроэнергии без того, чтобы подвергать риску экологическую систему Байкала и окружающей среды».