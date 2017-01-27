ЦБ обяжет банки отчитываться о деньгах госкорпораций

Центробанк обяжет российские банки сообщать данные о счетах и вкладах госкорпораций, госкомпаний, стратегических предприятий и их «дочек». Соответствующий проект размещен на сайте регулятора 27 января.

В пояснительной записке сказано, что эта информация будет использоваться ЦБ для того, чтобы усилить надзор за кредитными организациями «в целях исключения риска утраты» денежных средств госструктур.

Отметим, осенью 2016 года Национальное рейтинговое агентство оценили потери российских госкомпаний и госкорпораций в банках, которые лишились лицензии ЦБ, за последние три года на сумму примерно в 250 млрд рублей.