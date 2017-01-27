Барселона решила ограничить поток туристов

Испанская Барселона приняла новый закон о размещении туристов, который призван сократить их число. Об этом пишет The Guardian.

Отныне запрещено открывать в центре города новые гостиницы. Также ограничивается число мест для размещения в существующих отелях, хостелах и апартаментах.

За принятие закона выступали общественные организации и местные жители, которые отмечали, что из-за туристов растут цены на недвижимость, а работа в туристической отрасли оплачивается плохо.

В индустрии туризма раскритиковали это решение. Там заявили, что в 2014 году туристы принесли Барселоне 12% ВВП.

Население Барселоны составляет 1,6 млн человек, в 2016 году город посетили 32 млн туристов, половина из них приезжала в город всего на один день.