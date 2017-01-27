Умер экс-глава ЛНР Валерий Болотов

Бывший глава самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов скончался, сообщает РБК со ссылкой на экс-главу ДНР Александра Бородая. Также смерть Болотова подтвердил источник, близкий к политику.

Причины смерти пока неизвестны.

Бородай сообщил изданию, что узнал о смерти Болотова от его близких. Он добавил, что не в курсе подробностей смерти.

Болотов был первым главой ЛНР и являлся членом Союза добровольцев Донбасса.

«Как глава Союза выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Не могу сказать, что близко его знал в период событий 2014 года, но тем не менее это был человек, который внес значительный вклад в первую стадию становления ЛНР», — сказал Бородай.

На народном сходе жителей Луганска Болотов в апреле 2014 года был избран «народным губернатором» Луганской области.

Он также был одним из командиров «армии Юго-Востока» Украины и участвовал в захвате здания Службы безопасности Украины в Луганске.

В августе 2014 года он ушел в отставку после ранения. Ему на смену пришел нынешний глава ЛНР Игорь Плотницкий.

В декабрьском интервью «Росбалту» Болотов заявил, что его отстранили от власти в результате заговора.