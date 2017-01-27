Стала известна причина смерти Болотова

Первый глава самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов скончался, по предварительным данным, от сердечного приступа. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава информационного центра «Юго-восточный фронт» Константин Кнырик.

«Валерий Болотов скончался, предварительно, от сердечного приступа в своей квартире в Москве два часа назад. Ему внезапно стало плохо», — заявил собеседник агентства.

13 февраля Болотову исполнилось бы 47 лет.

В апреле 2014 года на народном сходе жителей Луганска он был избран «народным губернатором» Луганской области. Вскоре оставил эту должность.

Впоследствии критиковал нынешнего главу ЛНР Игоря Плотницкого.