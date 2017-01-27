Советник Трампа подтвердила обсуждение отмены санкций против РФ

Советник президента США Келлиэнн Конуэй подтвердила, что перспектива ослабления санкций в отношении России обсуждается. Ее слова телеканалу Fox News передает «Интерфакс».

«Все это находится в процессе рассмотрения», - отметила она, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее в Кремле заявили, что ничего не знают о возможной отмене санкций против России. «Нет, ничего об этом неизвестно. И насколько я понимаю, информация обезличенная, не знаю, насколько она соответствует действительности», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О том, что такой вопрос обсуждается, сообщили научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье, а также сотрудник американского издания Politico Сьюзен Глассер. По их данным, Белый дом мог подготовить все необходимые документы для их отмены, а 28 января состоятся переговоры между Россией, Германией и США.