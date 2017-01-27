Суд отказался восстанавливать договор опеки на приемных детей с ВИЧ

Зеленоградский суд Москвы отказался принять иск супругов Светланы и Михаила Дель, обжалующих расторжении с ними договора опеки на восемь из десяти изъятых ранее детей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Дель требовали обратились в суд с административным иском. Они требуют признать незаконными распоряжения департамента соцзащиты Москвы о расторжении договоров опеки. решил, что дело должно рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства.

Восемь из десяти изъятых детей в настоящий момент находятся в центре поддержки семьи и детства «Зеленоград». Еще двое детей переданы матери Светланы Дель под временную опеку.

У некоторых из изъятых детей есть ВИЧ-инфекция и другие болезни.

Органы опеки изъяли детей из-за того, что якобы приемный отец бил детей.