Асад выступил против ограничения своих полномочий в проекте конституции РФ

Сирийские власти не согласились с несколькими ключевыми пунктами проекта конституции страны, подготовленного Москвой. Они направили свои правки российской стороне, передает ТАСС со ссылкой на издание Al Hayat.

Речь идет о поправках, ограничивающих власть президента Башара Асада.

В частности, Россия предлагала передать законодательные функции от президента парламенту и правительству.

Также Дамаск считает нецелесообразным создавать новый орган власти — Ассамблею регионов Сирии — одной из палат предлагаемого двухпалатного парламента.

Также, по данным издания, Дамаск настаивает, что Асад должен получить возможность переизбраться в 2021 году.

Проект сирийский конституции был подготовлен в МИД России. Основные положения документа публикует RT.