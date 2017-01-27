27 января 2017, 20:34
Асад выступил против ограничения своих полномочий в проекте конституции РФ
Сирийские власти не согласились с несколькими ключевыми пунктами проекта конституции страны, подготовленного Москвой. Они направили свои правки российской стороне, передает ТАСС со ссылкой на издание Al Hayat.
Речь идет о поправках, ограничивающих власть президента Башара Асада.
В частности, Россия предлагала передать законодательные функции от президента парламенту и правительству.
Также Дамаск считает нецелесообразным создавать новый орган власти — Ассамблею регионов Сирии — одной из палат предлагаемого двухпалатного парламента.
Также, по данным издания, Дамаск настаивает, что Асад должен получить возможность переизбраться в 2021 году.
Проект сирийский конституции был подготовлен в МИД России. Основные положения документа публикует RT.
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