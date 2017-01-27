Госдума одообрила штрафы за опасное вождение

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект о введении штрафов в 5 тысяч рублей за опасное вождение. Об этом сообщает ТАСС.

Понятие опасного вождения и запрет на него были введены в Правила дорожного движения в июне 2016 года.

Под опасным вождением понимается неоднократное «подрезание» машин при перестроении.А также перестроение в плотном потоке, когда все полосы движения заняты (кроме поворота, разворота, остановки или объезда препятствия), несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, резкое торможение, кроме торможения для предотвращения ДТП, препятствие обгону.

«Опасное вождение в ряде случаев лишает других участников дорожного движения возможности спрогнозировать дальнейшее поведение такого водителя и адекватно среагировать на него во избежание создания аварийной ситуации», — говорится в пояснительной записке к документу.