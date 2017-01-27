Росстат предложил провести перепись-2020 через интернет

Росстат обсуждает с министерством связи и массовых коммуникаций возможность проведения всероссийской переписи населения в 2020 году через интернет. Об этом ТАСС сообщил глава Росстата Александр Суринов.

«Мы планируем возможность заполнения анкеты в интернете с помощью портала Госуслуг, и Минкомсвязь это поддерживает. С такой услугой анкеты смогут заполнить люди, которым неудобно принять дома переписчика, которые много работают», — объяснил он смысл инициативы.

Глава Росстата отметил, что «это проект, который находится в стадии обсуждения».

Чиновник отметил, что около половины населения планируется переписать на бумаге.

«Есть районы, куда без бумаги нельзя, потому что многие люди настороженно относятся к людям без официальных бланков. Это уже вопросы психологии», — сказал Суринов.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 октября 2020 года.

В предыдущей переписи 2010 года приняли участие около 142 млн человек.