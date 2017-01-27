К сотруднику Приморского океанариума подали иск из-за критики учреждения

Техник Приморского океанариума Роман Фадеев сообщил на своей странице в Facebook о том, что Национальный центр морской биологии, которому подчиняется океанариум, подал к нему иск о защите чести и достоинства.

Центр требует Фадеева опровергнуть его сообщения в соцсетях о проблемах в работе океанариума.

Ранее сотрудник сообщал о «почти не работающей системе жизнеобеспечения», «откатах» при строительстве учреждения и плохом корме для питомцев.

Руководство океанариума назвало эту информацию недостоверной.

«Иск о защите чести и достоинства подан к Роману Фадееву, который продолжает у нас работать. В иске мы требуем, чтобы он удалил из соцсетей несоответствующую действительности и порочащую деловую репутацию океанариума информацию, а также обязать его разместить опровержение», — сообщила РИА Новости представитель океанариума Елена Молчанова.

Осенью 2016 года в океанариуме погиб сивуч, спасенный летом на Сахалине, и два белобоких дельфина. Сивуча убили тупым предметом. Причины гибели дельфинов неизвестны.