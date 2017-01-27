Депутаты отменили наказание за побои в семье

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о декриминализации побоев в семье. За его принятие проголосовали 380 депутатов, против — трое. Трансляция заседания ведется на сайте Думы.

«Получается следующая ситуация, что люди наказываются за обстоятельства, не имеющие отношения к правонарушению. Если мать-одиночка даст сыну затрещину, она становится уголовницей. А постороннего дядю накажут административно», — отметил при принятии законопроекта депутат от «Единой России» Андрей Исаев.

По его словам, введение уголовной ответственности за побои в семье создала в Европе ситуацию, которая привела к появлению «павликов морозовых», когда родители лишаются прав на собственных детей по их же заявлениям.

Стоит отметить, что против законопроекта выступали депутаты от ЛДПР и КПРФ.