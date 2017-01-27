ФАС нашла нарушение при постройке «Зенит-Арены» на 952 млн рублей

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы нашло нарушение закона о госзакупках при строительстве «Зенит-Арены» на Крестовском острове города. Об этом сообщает ТАСС.

Нарушение касается способа определения поставщика. Речь идет о контракте на благоустройство территории у стадиона между петербургским комитетом по строительству и компанией «Метрострой». Договор на сумму 952 млн рублей был заключен без конкурса 20 декабря 2016 года. Он действует до 31 марта 2017 года.

При этом ФАС отказалась возбуждать административное дело в связи с тем, что ранее комитет государственного финансового контроля Петербурга уже решил возбудить административное производство из-за данного нарушения.

Жалоба поступила в ФАС от юриста Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Юрия Золотухина.