СК завершил расследование дела Гайзера

Расследование дела бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера завершено, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Вместе с Гайзером по делу проходят еще 15 обвиняемых. Их обвиняют в участии в преступном сообществе, мошенничестве и других преступлениях.

Гайзера обвиняют в создании преступного сообщества, получении взятки в особо крупном размере, легализации средств и мошенничестве.

«В настоящее время следователи продолжают устанавливать иные эпизоды преступной деятельности соучастников, а также местонахождение лиц, которые скрылись от правоохранительных органов и находятся в розыске», — говорится в сообщении.

20 сентября 2015 года Гайзер и остальные подозреваемые были арестованы, один был взят под домашний арест. Среди фигурантов заместитель Гайзера Алексей Чернов, замглавы республиканского правительства Константин Ромаданов, спикер парламента Коми Игорь Ковзель, бывший сенатор от республики Евгений Самойлов.