Горбачев призвал Путина и Трампа отказаться от ядерной войны

Бывший руководитель Советского Союза Михаил Горбачев призвал президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа провести через Совбез ООН инициативу о запрете ядерной войны. Об этом говорится в статье Горбачева, опубликованной в журнале Time.

Также Горбачев выступает за «сворачивание гонки вооружений и сокращение ядерных арсеналов» обеих стран.

«Сегодня нет проблем актуальнее, чем милитаризация политики и новая гонка вооружения. Высший приоритет должен состоять в том, чтобы остановить эту гонку», — считает политик.

По его мнению, отношения между Россией и США «стали худшими за несколько лет».

«Я призываю членов СБ ООН — орган, который несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, — сделать первый шаг. Конкретно я предлагаю провести встречу СБ на уровне глав государств и принять резолюцию, в которой утверждается, что ядерная война неприемлема и никогда не должна вестись», — отмечает экс-глава СССР.

По его мнению, «инициатива по принятию такой резолюции должна идти от Дональда Трампа и Владимира Путина — президентов двух наций, которым принадлежит 90% ядерного арсенала мира».