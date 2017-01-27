СМИ назвали заподозренного в госизмене сотрудника ФСБ хакером

Последний фигурант дела о госизмене с участием сотрудника «Лаборатории Касперского», офицер ФСБ, оперативник Дмитрий Докучаев, ранее мог быть хакером. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, именно поэтому его могли завербовать в спецслужбу. Как отмечают источники, до середины 2000-х годов Докучаев был специалистом по кибербезопасности и взлому, известный в сети под именем Forb​.

В интервью «Ведомостям» от 2004 года Forb сообщил, что он родился в Екатеринбурге в 1984 году. По его словам, он занимался взломами по заказу, а самым большим достижением считает взлом правительственного сайта США. Хакер сообщал, что он мог заработать в месяц от 100 до 1000 долларов. Практиковал Докучаев и кардинг — воровство денег с чужих кредитных карт. Именно поэтому он мог попасть в ФСБ. Сотрудники спецслужбы могли завербовать Докучаева под угрозой уголовного преследования.

Кроме того, о Докучаеве известно, что до 2005 года он был редактором рубрики «Взлом» в журнале «Хакер». Нынешний главный редактор «Хакера» Илья Русанен не смог подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Отметим, что всего по делу, помимо Докучаева, проходят три человека, имена двоих известны — это заместитель главы ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов и сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

Как полагают в ФСБ, Михайлов мог получить деньги от одной из иностранных фирм при посредничестве сотрудника российской компании в сфере информационной безопасности. Он мог оказаться в поле зрения спецслужб после того, как США обвинили владельца компании King Servers Владимира Фоменко в кибератаке на избирательные системы в штатах Аризона и Иллинойс. Данная информация могла быть получена Штатами от Михайлова. В центре общественных связей ФСБ на запрос РБК по данной теме не ответили.