На теплосетях в Пензе произошли новые аварии

В Пензе после вчерашнего взрыва на ТЭЦ-1 произошло несколько аварий на магистральных теплосетях. Об этом говорится на сайте компании «Т Плюс» — поставщика электричества и отопления.

26 января на теплосетях произошло три аварии, к 7:00 мск сегодняшнего дня их устранили.

«За ночь удалось восстановить теплоснабжение в большинстве домов, однако возникли два новых повреждения на магистральных трубопроводах», — говорится в сообщении.

«Экспертам предстоит установить, связаны ли прорывы с аварией на пензенской ТЭЦ-1», — отмечают энергетики.

26 января на ТЭЦ-1 произошел взрыв газовоздушной смеси. Как сообщает «Пенза-взгляд», погиб 52-летний сварщик, проводивший ремонтные работы. На площади 600 квадратных метров обрушились металлические конструкции.

Из-за аварии была снижена температура обогрева в 471 доме, в ряде домов отключили горячую воду.