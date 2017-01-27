На теплосетях в Пензе произошли новые аварии
В Пензе после вчерашнего взрыва на ТЭЦ-1 произошло несколько аварий на магистральных теплосетях. Об этом говорится на сайте компании «Т Плюс» — поставщика электричества и отопления.
26 января на теплосетях произошло три аварии, к 7:00 мск сегодняшнего дня их устранили.
«За ночь удалось восстановить теплоснабжение в большинстве домов, однако возникли два новых повреждения на магистральных трубопроводах», — говорится в сообщении.
«Экспертам предстоит установить, связаны ли прорывы с аварией на пензенской ТЭЦ-1», — отмечают энергетики.
26 января на ТЭЦ-1 произошел взрыв газовоздушной смеси. Как сообщает «Пенза-взгляд», погиб 52-летний сварщик, проводивший ремонтные работы. На площади 600 квадратных метров обрушились металлические конструкции.
Из-за аварии была снижена температура обогрева в 471 доме, в ряде домов отключили горячую воду.