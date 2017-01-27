Украина может отменить 8 марта и 9 мая

Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил о разработке законопроекта об упорядочивании праздников. Его слова приводит «Апостроф».

Он отметил, что сейчас «календарь наполнен какими-то новыми украинскими национальными праздниками, а старые советские праздники все равно остаются». Вятрович пояснил, что этот вопрос вынесут на общественное обсуждение.

В частности, предложено отменить государственные праздники 1 Мая и 8 Марта.

«Постепенно и точно надо переводить акцент с 9 Мая на 8 Мая. Также я убежден, что не стоит делать государственным праздничным днем 8 Марта. На государственном уровне должны отмечаться, наверное, только те праздники, которые отмечают события, которые были переломными, чрезвычайно важными для Украины как государства — День независимости, День Конституции... а не какие-то праздники, которые достались нам в наследство от советского прошлого», — пояснил Вятрович.

Поего словам, украинцам уже удалось избавиться от Дня защитника Отечества 23 февраля.