Brexit и выборы Трампа стали событиями года в новом опросе ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос «Мировые политические события глазами россиян», сообщается на сайте центра.

В ходе исследования выяснилось, что главными событиями респонденты считают Brexit, затем идут выборы президента США, война в Сирии, события на Украине, попытка переворота в Турции.

ВЦИОМ не приводит данных о том, сколько опрошенных назвали каждое из перечисленных событий главным в 2016 году.

По данным ВЦИОМ, 40% россиян посчитали выход Великобритании из ЕС началом распада всего Европейского союза.

Говоря о соперничестве между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон на выборах президента США, 45% опрошенных сказали, что отдали бы свой голос за Трампа, 4% — за Клинтон.

По трети опрошенных отмечали ухудшение ситуации в Сирии (34%) за минувший год и о том, что она не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону (33%).

Всероссийский опрос ВЦИОМ были проведен в 2016 году среди 1600 человек.