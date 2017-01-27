Лавров встретился с сирийской оппозицией в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве встречу с представителями сирийской оппозиции, передает РИА Новости.

«Мы пригласили на пятницу всех оппозиционеров из числа политической оппозиции, которые пожелают приехать. Мы их пробрифингуем о том, что произошло в Астане, и как мы видим позитивное развитие процесса в дальнейшем», — заявлял ранее министр.

Представители каких группировок в итоге приехали в Москву, не уточняется.

На встрече Лавров сообщил, что в переговорах по Сирии в Астане впервые приняли участие «отряды вооруженной оппозиции, которые до сих пор не участвовали в контактах с правительством в целом и в процессах, связанных с переговорами о будущем Сирии».

Министр также отметил, что в Астане был подтвержден режим прекращения огня в Сирии и создан трехсторонний орган по контролю за соблюдением перемирия. В него вошли Россия, Турция и Иран.

Лавров сообщил на брифинге, что ООН перенесла начало переговоров по Сирии в Женеве с 8 февраля на конец февраля.

Кроме того, министр коснулся проекта конституции Сирии, предложенного Россией и отвергнутого оппозиционерами.

По его словам, «в проекте конституции сделана попытка собрать воедино и нащупать общие моменты в тех подходах, которые нам излагали и правительство и представители оппозиции в течение последних нескольких лет».