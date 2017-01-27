ВТО обязала Россию снизить пошлины на легкие грузовики

Всемирная торговая организация вынесла вердикт по жалобе Евросоюза на пошлины, введенные Россией в отношении легких коммерческих грузовиков из Италии и Германии. Об этом говорится на сайте организации.

ВТО признала, что пошлины нарушают Антидемпинговое соглашение и Генеральное соглашение о тарифах и торговле организации.

Другие претензии ЕС панель арбитров ВТО по разрешению споров отклонила.

Пошлины на легкие грузовики были введены на территории Таможенного союза в мае 2013 года и действуют по 2018 год. Пошлина для легких коммерческих автомобилей из Германии и Италии составляет 23-29,6% от задекларированной стоимости.

В 2014 году ЕС направил жалобу в ВТО в связи с введением пошлин.