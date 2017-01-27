Именем доктора Лизы назовут центр помощи бездомным в Москве

Социальный центр «Люблино» — крупнейший столичный центр социальной помощи бездомным — будет носить имя Елизаветы Глинки, известной как доктор Лиза. Об этом сообщает мэрия Москвы.

Отмечается, что Глинка многие годы тесно сотрудничала с центром «Люблино», где бездомным «помогают восстановить документы, найти работу и вернуться к нормальной жизни».

«После гибели доктора Лизы в авиакатастрофе над Черным морем коллектив и руководство ЦСА "Люблино" обратились к городским властям с просьбой назвать учреждение ее именем. Предложение было поддержано», — говорится в сообщении.

Глинка погибла 25 декабря 2016 года. Она находилась в самолете Минобороны России, следовавшем в Сирию. Глинка везла гуманитарную помощь. Всего в катастрофе погибли 92 человека, включая 64 артиста ансамбля имени Александрова.