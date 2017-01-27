Капитализация Microsoft превысила 500 млрд долларов

Акции американской Microsoft Corp. выросли на более 2% в ходе сегодняшних торгов на бирже NASDAQ, стоимость компании превысила 500 млрд долларов, следует из данных на сайте биржи.

К 20:30 мск капитализация компании составляла 511 млрд долларов, рост котировок составлял 2,3%.

Как отмечает Geekwire, стоимость Microsoft превысила отметку в 0,5 трлн долларов впервые с марта 2000 года.

Отмечается, что росту акций способствует хорошая отчетность компании за минувший квартал. Выручка компании в этот период составила 25,8 млрд долларов.

Самая дорогая компания мира Apple оценивается в 641 млрд долларов. Материнская структура Google — Alphabet — в 586 млрд. Microsoft занимает третье место по капитализации.