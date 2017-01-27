Инспектор ДПС вытащил девушку из тонущей в Москве-реке машины

Инспектору ДПС пришлось прыгнуть в Москву-реку, чтобы спасти девушку из тонущей машины. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Руководство МВД России готовит представление о награждении государственной наградой капитана полиции Алексея Коняева за спасение женщины-водителя из тонущего автомобиля», — отметила она.

Авария произошла накануне вечером на Ростовской набережной в Хамовниках. Автомобиль Subaru Foreste с девушкой за рулем пробил ограждение и упал в воду.

Когда полиция прибыла на место ДТП и сообщила о нем в экстренные службы, Коняев решил не дожидаться спасателей и прыгнул в воду сам. Он смог с помощью куска льдины разбить заднее стекло тонувшей иномарки и вытащить ее 34-летнюю пассажирку.

Поднять инспектора и девушку из воды помогли очевидцы, которые скинули в реку буксировочный трос. Коняева, как и спасенную им девушку, пришлось госпитализировать с переохлаждением и обморожением обеих кистей.