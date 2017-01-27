В Госдуме подготовили проект закона об уголовном наказании за помехи скорой

Депутаты Госдумы разработали законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за отказ водителей пропустить автомобили полиции, скорой помощи или пожарных в случае, если это привело к смерти людей. Об этом сообщил один из авторов инициативы Александр Сидякин, «Интерфакс».

Водителей, не уступивших проезд скорой, полиции или пожарным может ждать лишение свободы сроком до четырех лет в случае смерти человека.

При тяжком вреде здоровью пациента законопроектом предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до двух лет.

При отсутствии вреда здоровью нарушителей ждет административный штраф в размере 1500 рублей и лишение водительских прав сроком до года.

Законопроект будет внесен на рассмотрение нижней палаты уже сегодня.