27 января 2017, 18:08
В Госдуме подготовили проект закона об уголовном наказании за помехи скорой
Депутаты Госдумы разработали законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за отказ водителей пропустить автомобили полиции, скорой помощи или пожарных в случае, если это привело к смерти людей. Об этом сообщил один из авторов инициативы Александр Сидякин, «Интерфакс».
Водителей, не уступивших проезд скорой, полиции или пожарным может ждать лишение свободы сроком до четырех лет в случае смерти человека.
При тяжком вреде здоровью пациента законопроектом предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до двух лет.
При отсутствии вреда здоровью нарушителей ждет административный штраф в размере 1500 рублей и лишение водительских прав сроком до года.
Законопроект будет внесен на рассмотрение нижней палаты уже сегодня.
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