В Пензе введен режим ЧС

Глава Пензенской области Иван Белозерцев объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в столице региона в связи с нарушением подачи тепла после аварии на ТЭЦ-1. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя губернатора Дину Черемушкину.

«Губернатор области Иван Белозерцев объявил режим ЧС в Пензе», — отметила она.

Отметим, ранее глава Пензы Виктор Кувайцев пообещал, что нормальный режим теплоснабжения в городе восстановят за сутки.

Этой ночью в Пензе произошли новые аварии на теплотрассах. Днем ранее на ТЭЦ-1 произошел взрыв газовоздушной смеси, при котором погиб 52-летний сварщик. Авария оставила без тепла 471 дом, в ряде домов отключили горячую воду.