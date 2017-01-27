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27 января 2017, 16:32
бактерии биология медицина

Сальмонелла следит за питанием мышей

Мышь
Мышь
Pixabay

Бактерии из рода сальмонелла (Salmonella), ответственные за тяжелые инфекции пищеварительной системы, могут вызывать повышение аппетита, как показывает новое исследование.

Обычно аппетит у человека, подверженного инфекции, снижается. Исследования на животных показали, что снижение аппетита повышает шансы на выживание в случае ряда заболеваний, возможно, потому что вторгшиеся в организм микробы лишаются важных питательных веществ. Но в некоторых случаях потеря аппетита становится фатальной и для больного.

Джаннель Айрес (Janelle Ayres) из Института биологических исследований Солка в Сан-Диего и ее коллеги инфицировали сальмонеллами лабораторных мышей и следили за развитием заболевания. Им удалось выяснить, что летальность инфекции зависела от наличия бактериального белка SlrP. Бактерии, которые не производили этот белок, с большей вероятностью приводили к летальному исходу болезни. Также мыши, инфицированные сальмонеллами, лишенными белка SlrP, ели на 20 % меньше, чем мыши из контрольной группы.

Ученые выяснили, что при развитии инфекции у мышей по блуждающему нерву, который соединяет мозг с кишечником, идут импульсы в гипоталамус, заставляющие мышь есть меньше. Но белок SlrP блокирует эти импульсы. Таким образом бактерия определяет уровень аппетита у мыши.

Обычно сальмонеллы размножаются в тонком кишечнике. Но если их хозяин перестает есть, они могут проникнуть в печень, селезенку и другие органы брюшной полости, что значительно повышает тяжесть заболевания и повышает вероятность смерти. SlrP препятствует этому, позволяя сальмонеллам оставаться в тонком кишечнике. Мышь продолжает питаться, а с ее экскрементами наружу выходят и бактерии, получая возможность заразить других мышей.

Исследователи считают, что их открытие может найти применение в медицине. Например, оно даст способ вызвать аппетит у людей, страдающих от его отсутствия, в частности, при химиотерапии рака.

Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

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