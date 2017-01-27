Сальмонелла следит за питанием мышей

Бактерии из рода сальмонелла (Salmonella), ответственные за тяжелые инфекции пищеварительной системы, могут вызывать повышение аппетита, как показывает новое исследование.

Обычно аппетит у человека, подверженного инфекции, снижается. Исследования на животных показали, что снижение аппетита повышает шансы на выживание в случае ряда заболеваний, возможно, потому что вторгшиеся в организм микробы лишаются важных питательных веществ. Но в некоторых случаях потеря аппетита становится фатальной и для больного.

Джаннель Айрес (Janelle Ayres) из Института биологических исследований Солка в Сан-Диего и ее коллеги инфицировали сальмонеллами лабораторных мышей и следили за развитием заболевания. Им удалось выяснить, что летальность инфекции зависела от наличия бактериального белка SlrP. Бактерии, которые не производили этот белок, с большей вероятностью приводили к летальному исходу болезни. Также мыши, инфицированные сальмонеллами, лишенными белка SlrP, ели на 20 % меньше, чем мыши из контрольной группы.

Ученые выяснили, что при развитии инфекции у мышей по блуждающему нерву, который соединяет мозг с кишечником, идут импульсы в гипоталамус, заставляющие мышь есть меньше. Но белок SlrP блокирует эти импульсы. Таким образом бактерия определяет уровень аппетита у мыши.

Обычно сальмонеллы размножаются в тонком кишечнике. Но если их хозяин перестает есть, они могут проникнуть в печень, селезенку и другие органы брюшной полости, что значительно повышает тяжесть заболевания и повышает вероятность смерти. SlrP препятствует этому, позволяя сальмонеллам оставаться в тонком кишечнике. Мышь продолжает питаться, а с ее экскрементами наружу выходят и бактерии, получая возможность заразить других мышей.

Исследователи считают, что их открытие может найти применение в медицине. Например, оно даст способ вызвать аппетит у людей, страдающих от его отсутствия, в частности, при химиотерапии рака.

Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.