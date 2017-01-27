Генпрокуратуре не понравился проект СПЧ об общественном контроле за НКО

Генпрокуратура России направила отрицательный отзыв на законопроект президентского Совета по правам человека об общественном контроле, так как увидела в нем попытку уклонения от исполнения закона об иностранных агентах. Об этом сообщается на сайте Совета.

СПЧ предложил прописать в законе, что общественный контроль сам по себе не является политической деятельностью, а должен рассматриваться как участие в политике, только если контролем занимаются политические партии или объединения с политическими целями.

Однако в ГП заявили, что целью общественного контроля является влияние на государственную политику, а также на решения государственных органов, в связи с чем после принятия закона работа некоторых некоммерческих организаций перестанет считаться политической. А если они будут получать иностранное финансирование, то смогут уклоняться от включения в реестр иностранных агентов.