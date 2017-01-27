СМИ сообщили о подготовке Трампом указа об отмене санкций против РФ

Белый дом мог подготовить все необходимые документы для отмены антироссийских санкций. Об этом сообщает научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье в своем твиттере.

«Источники сообщают, что в администрации Трампа подготовили приказ президента о снятии санкций в отношении России», - написал он. Потье напомнил, что 28 января состоятся переговоры между Россией, Германией и США.

Данную информацию подтвердила и сотрудник американского издания Politico Сьюзен Глассер.

«Несколько источников сообщают о том, что в соответствии с указом санкции будут отменены в одностороннем порядке», — написала она.

Ранее стало известно, что телефонные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным состоятся в субботу.