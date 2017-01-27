В Кремле ответили на возможную отмену санкций США

Кремль заявил, что ничего не знает о возможном намерении администрации нового президента США Дональда Трампа отменить санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, ничего об этом неизвестно. И насколько я понимаю, информация обезличенная, не знаю, насколько она соответствует действительности», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье, а также сотрудник американского издания Politico Сьюзен Глассер сообщили, что Белый дом мог подготовить все необходимые документы для отмены антироссийских санкций. Они отметили, что 28 января состоятся переговоры между Россией, Германией и США.

На этот же день намечены телефонные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Данную информацию подтвердили в Кремле.