Мосгорсуд рассмотрит справедливость приговора стритрейсеру Шамсуарову

Мосгорсуд рассмотрит прокурорскую жалобу на приговор, вынесенный стритрейсеру Руслану Шамсуарову — сыну вице-президента «Лукойла» Азата Шамсуарова. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокуратура требует приговорить Шамсуарова-младшего к реальному сроку вместо 300 часов обязательных работ за гонку с полицией, которую он с друзьями устроил в мае на Gelandewagen.

Также прокуроры оспорят приговор другому участнику гонки Виктору Ускову.

Слушания назначены на 10:00 мск 15 февраля.