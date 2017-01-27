27 января 2017, 17:04
Мосгорсуд рассмотрит справедливость приговора стритрейсеру Шамсуарову
Мосгорсуд рассмотрит прокурорскую жалобу на приговор, вынесенный стритрейсеру Руслану Шамсуарову — сыну вице-президента «Лукойла» Азата Шамсуарова. Об этом сообщает РИА Новости.
Прокуратура требует приговорить Шамсуарова-младшего к реальному сроку вместо 300 часов обязательных работ за гонку с полицией, которую он с друзьями устроил в мае на Gelandewagen.
Также прокуроры оспорят приговор другому участнику гонки Виктору Ускову.
Слушания назначены на 10:00 мск 15 февраля.
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