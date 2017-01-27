Блогера Соколовского оставили под арестом до февраля

Свердловский областной суд оставил в силе решение оставить под арестом блогера Руслана Соколовского, которого обвиняют в том, что он играл в игру PokemonGo в храме. Об этом сообщает The Ekb-room.ru.

При вынесении решения суд не стал учитывать апелляционную жалобу адвокатов Соколовского об изменении меры пресечения.

Защита Соколовского намерена обжаловать это решение, хотя считает, что мера пресечения блогеру изменена не будет. Суд отказался принимать во внимание тот факт, что за блогера готовы внести залог в размере 1 млн рублей, чтобы отпустить его под домашний арест.

«Судом нарушается принцип равноправия сторон. Экспертизы в деле нет как таковой. Однако есть в деле заключение специалиста Тагильцевой, а заключения наших специалистов в деле нет. Их не приобщают к материалам», - заявила защита Соколовского.