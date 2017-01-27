В особняке миллиардера из РФ в Лондоне устроили сквот антифашисты

Принадлежащий российскому миллиардеру Андрею Гончаренко особняк в центре Лондона захватили антифашисты-сквоттеры. Об этом пишет Daily Mail.

Молодые люди создали внутри особняка подобие коммуны. Особняк расположен в престижном районе Белгравия. Он был куплен Гончаренко в 2014 году за 15 млн фунтов. Здание 1825 года постройки ранее принадлежало Институту Сервантеса. Стоит отметить, что это только один из четырех принадлежащих миллиардеру особняков в стране.

Захватчики особняка вывесили над его входной дверью баннер с надписью «Антиправительство США в изгнании» . Они планируют переоборудовать помещение под убежище для бездомных. По данным СМИ, рядом с особняком неоднократно был замечен 32-летний британский хакер Лори Лав, которому грозит экстрадиция в США по обвинению во взломе систем ФБР, НАСА.

По данным таблоида, Гончаренко мало известен в среде миллиардеров, а свое состояние он сколотил в 90-е.