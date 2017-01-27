Госдума распространила госзащиту на борющихся с террористами военных
Госдума приняла в окончательном чтении закон, гарантирующий госзащиту некоторым категориям военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости.
Инициатива, размещенная на сайте Госдумы, предусматривает распространение государственной защиты на:
- органы военной полиции,
- военнослужащих, «принимавших непосредственное участие в борьбе с терроризмом»,
- военнослужащих органов внешней разведки РФ, которые принимали «непосредственное участие в спецоперациях или выполняли специальные функции по обеспечению безопасности» страны.
Начальство этих военнослужащих сможет, в частности, запретить выдачу их персональных данных. Также могут быть изменены номера телефонов и транспортных средств военных.
Кроме того, этим категориям военных, как, например, судьям, при необходимости могут предоставить государственную охрану.