Госдума распространила госзащиту на борющихся с террористами военных

Госдума приняла в окончательном чтении закон, гарантирующий госзащиту некоторым категориям военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатива, размещенная на сайте Госдумы, предусматривает распространение государственной защиты на:

- органы военной полиции,

- военнослужащих, «принимавших непосредственное участие в борьбе с терроризмом»,

- военнослужащих органов внешней разведки РФ, которые принимали «непосредственное участие в спецоперациях или выполняли специальные функции по обеспечению безопасности» страны.

Начальство этих военнослужащих сможет, в частности, запретить выдачу их персональных данных. Также могут быть изменены номера телефонов и транспортных средств военных.

Кроме того, этим категориям военных, как, например, судьям, при необходимости могут предоставить государственную охрану.