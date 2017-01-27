Tesla будет судиться с разработчиком автопилота из-за кражи материалов

Tesla Motors, принадлежащая Илону Маску, подала иск в Верховный суд Калифорнии в отношении бывшего руководителя программы разработки автопилота Стерлинга Андерсона. Об этом сообщает The Verge.

Его обвинили в использовании секретной информации о системе автопилота. Кроме того, Андерсон обвиняется в попытках переманить сотрудников Tesla в компанию Aurora, где он работает в настоящее время.

По словам сотрудников Tesla, бывший работник успел скачать «сотни гигабайт» данных и взломать временные файлы, пишет TechCrunch. Кроме того, по данным издания, на уговоры Андерсона по переходу в Aurora поддались двое сотрудников.

Сейчас Tesla требует возместить ущерб, причиненный Андерсоном, и запретить разработки Aurora на время проведения проверки.

Стоит отметить, что компания Aurora принадлежит Крису Урмсону, который является бывшим главой подразделения Google по разработке беспилотных авто. В компании иск назвали «поразительной паранойей» и расценили действия Tesla как попытку уничтожить конкурента, «злоупотребляя правовой системой».