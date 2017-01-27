МИД России попросил разъяснить обвинения семерым россиянам в Турции

Российские дипломаты попросили турецкую сторону предоставить информацию о суде над семью россиянами, которых обвиняют в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Стамбуле.

«Турецкая сторона не информировала генконсульство о начале судебного процесса и задержании граждан РФ. Мы направили по данному факту запрос в компетентные органы Турции», — отметили там.

25 января турецкие СМИ сообщили о начале суда над девятью гражданами, семь из которых россияне. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство».

Атаки, по данным СМИ, планировались в июне 2016 года. Боевики хотели совершить нападение с помощью самолетов, способных перевозить до 50 кг взрывчатки.

Подозреваемые были задержаны турецкими спецслужбами.