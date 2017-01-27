В МВД объяснили задержания на Болотной «неправильными лозунгами»

Участники «Марша миллионов» на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года были задержаны за «неправильные» лозунги. Об этом на суде над одним из фигурантов «болотного» дела Максима Панфилова заявил сотрудник ОМОНа Виктор Колмаков, пишет «Коммерсантъ».

По его словам ,примером такого лозунга служит «Долой полицейское государство».

По информации «Медиазоны», полицейский оценивал правильность лозунга «по внутренним убеждениям».

Между тем защитник Панфилова Мария Куракина заявила, что допрошенные на суде полицейские не имеют «единого мнения по поводу того, является ли лозунг "Долой полицейское государство" антиправительственным». Она отметила «глубинные противоречия, которые не были разрешены» в среде омоновцев.

Отметим, сам Панфилов, который ранее был признан невменяемым, был переведен в психиатрический стационар Бутырской тюрьмы.