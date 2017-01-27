Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
28 января 2017, суббота, 00:28
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
27 января 2017, 20:00
администрация президента Минобрнауки отставки-назначения

СМИ сообщили об отставке главы управления общественных проектов АП

Павел Зенькович
Павел Зенькович
smolensk.ru

Глава управления общественных проектов администрации президента Павел Зенькович уйдет в отставку, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

По словам другого источника, также осведомленного о ситуации, эта информация верна.

Два источника заявили, что Зенькович уйдет в Министерство образования.

По словам одного из них, новым главой департамента может стать заместитель начальника управления внутренней политики Сергей Новиков.

Минобрнауки подтвердило, что Зенькович займет пост статс-секретаря министерства.

«Мы рассчитываем, что он как человек со Старой площади усилит министерство в вопросах контакта с органами власти», — отметил пресс-секретарь министра образования Андрей Емельянов.

Напомним, Зенькович вработал на своем посту в АП с октября 2012 года.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Белый дом
Советник Трампа подтвердила обсуждение отмены санкций против РФ
Валерий Болотов (в центре)
Стала известна причина смерти Болотова
Фото: pixabay.com
Депутаты отменили наказание за побои в семье
Президент России Владимир Путин
Путин укрупнил ряд ядерных предприятий
Йоахим Гаук
Президент Германии освободил своего вероятного сменщика с поста главы МИД
Архив новостей

Самое читаемое

Президент Украины Петр Порошенко
Порошенко ответил на предложение Трампа снять санкции с России
Кот-экстрасенсКот-экстрасенс
В Новосибирске купили кота со сверхспособностями за 5 млн рублей
Полиция
СМИ рассказали о приказе силовикам помешать выборам «вора в законе»
Авианосец "Адмирал Кузнецов"
«Адмирал Кузнецов» вошел в Ла-Манш в окружении кораблей НАТО
Беженцы с Украины
МВД подсчитало количество украинцев в России
21:00 Капитализация Microsoft превысила 500 млрд долларов
20:34 Асад выступил против ограничения своих полномочий в проекте конституции РФ
20:16 Стала известна причина смерти Болотова
20:03 ВТО обязала Россию снизить пошлины на легкие грузовики
20:00 СМИ сообщили об отставке главы управления общественных проектов АП

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Михаил Барышников
Михаил Барышников
27 января 1948 года родился Михаил Барышников, легендарный артист балета
19:49 Барселона решила ограничить поток туристов
19:29 Блогера Соколовского оставили под арестом до февраля
19:25 Ученые РАН заявили об опасности ГЭС в Монголии для Байкала
19:07 В Пензе введен режим ЧС
19:02 Госдума одообрила штрафы за опасное вождение
18:32 Умер экс-глава ЛНР Валерий Болотов
18:27 Суд отказался восстанавливать договор опеки на приемных детей с ВИЧ
18:08 В Госдуме подготовили проект закона об уголовном наказании за помехи скорой
18:00 В МВД объяснили задержания на Болотной «неправильными лозунгами»
17:51 ФАС нашла нарушение при постройке «Зенит-Арены» на 952 млн рублей
17:43 ЦБ обяжет банки отчитываться о деньгах госкорпораций
17:27 Советник Трампа подтвердила обсуждение отмены санкций против РФ
17:25 СК завершил расследование дела Гайзера
17:05 Генпрокуратуре не понравился проект СПЧ об общественном контроле за НКО
17:04 Мосгорсуд рассмотрит справедливость приговора стритрейсеру Шамсуарову
16:45 Горбачев призвал Путина и Трампа отказаться от ядерной войны
16:35 Украина может отменить 8 марта и 9 мая
16:32 Сальмонелла следит за питанием мышей
16:26 Путин укрупнил ряд ядерных предприятий
16:06 «Ашан» на юге Москвы временно закрыли за нарушение санитарных норм
15:45 Петр Толстой возглавил делегацию России в Парламентской ассамблее ОБСЕ
15:32 Рогозин позвал руководство «Роскосмоса» на внеплановое совещание в Воронеж
15:09 ФСБ сообщила об отбитых кибератаках на Сбербанк и Альфа-банк
14:47 Экс-сотрудник ФК «Открытие» получил в Лондоне 12 лет тюрьмы
14:25 Суд Петербурга отказался принимать иск о законности передачи Исаакия РПЦ
14:08 Эмбрионов свиньи наделили человеческими клетками
14:03 Госдума поддержала создание реестра информационно значимых объектов
13:58 Президент Германии освободил своего вероятного сменщика с поста главы МИД
13:40 Минобороны заменит все легкие истребители на МиГ-35
13:33 В Кремле ответили на возможную отмену санкций США
13:25 Госдума распространила госзащиту на борющихся с террористами военных
13:17 СМИ назвали заподозренного в госизмене сотрудника ФСБ хакером
12:58 Brexit и выборы Трампа стали событиями года в новом опросе ВЦИОМ
12:27 К сотруднику Приморского океанариума подали иск из-за критики учреждения
12:08 Генетики хотят вернуть помидорам прежний вкус
12:05 Именем доктора Лизы назовут центр помощи бездомным в Москве
12:00 СМИ сообщили о подготовке Трампом указа об отмене санкций против РФ
11:50 Росстат предложил провести перепись-2020 через интернет
11:39 На теплосетях в Пензе произошли новые аварии
11:34 Депутаты отменили наказание за побои в семье
11:33 Инспектор ДПС вытащил девушку из тонущей в Москве-реке машины
11:23 В особняке миллиардера из РФ в Лондоне устроили сквот антифашисты
11:17 МИД России попросил разъяснить обвинения семерым россиянам в Турции
11:03 Tesla будет судиться с разработчиком автопилота из-за кражи материалов
11:02 ЦБ решил переаттестовать своих сотрудников
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.