СМИ сообщили об отставке главы управления общественных проектов АП
Глава управления общественных проектов администрации президента Павел Зенькович уйдет в отставку, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.
По словам другого источника, также осведомленного о ситуации, эта информация верна.
Два источника заявили, что Зенькович уйдет в Министерство образования.
По словам одного из них, новым главой департамента может стать заместитель начальника управления внутренней политики Сергей Новиков.
Минобрнауки подтвердило, что Зенькович займет пост статс-секретаря министерства.
«Мы рассчитываем, что он как человек со Старой площади усилит министерство в вопросах контакта с органами власти», — отметил пресс-секретарь министра образования Андрей Емельянов.
Напомним, Зенькович вработал на своем посту в АП с октября 2012 года.