СМИ сообщили об отставке главы управления общественных проектов АП

Глава управления общественных проектов администрации президента Павел Зенькович уйдет в отставку, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

По словам другого источника, также осведомленного о ситуации, эта информация верна.

Два источника заявили, что Зенькович уйдет в Министерство образования.

По словам одного из них, новым главой департамента может стать заместитель начальника управления внутренней политики Сергей Новиков.

Минобрнауки подтвердило, что Зенькович займет пост статс-секретаря министерства.

«Мы рассчитываем, что он как человек со Старой площади усилит министерство в вопросах контакта с органами власти», — отметил пресс-секретарь министра образования Андрей Емельянов.

Напомним, Зенькович вработал на своем посту в АП с октября 2012 года.