СМИ сообщили об аресте создателя сайта «Шалтай-Болтай»

Журналист и основатель сайта «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев, который публиковал на своем ресурсе взломанную переписку российских чиновников, был задержан сотрудниками ФСБ России в октябре прошлого года. Об этом сообщает агентство «Росбалт» со ссылкой на осведомленный источник.

Операция по задержанию Аникеева прошла в Санкт-Петербурге, куда журналист прибыл из Украины, где проживал в последнее время. После задержания Аникеева доставили в Москву в Следственное управление ФСБ. Ему были предъявлены обвинения по статье 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Источник «Росбалта» подчеркивает, что на допросе задержанный «начал сотрудничать со следствием и давать развернутые показания». В них «неоднократно упоминался [начальник одного из подразделений центра информационной безопасности ФСБ Сергей] Михайлов — как лицо, связанное с командой „Шалтай-Болтая“». Источник уточнил, что сотрудников ФСБ в первую очередь интересовала публикация переписки помощника президента России Вячеслава Суркова.