Рогозин пригласил в Россию украинских авиаконструкторов

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что власти России готовы принять в стране авиаконструкторов украинского государственного предприятия «Антонов», передает ТАСС.

«Мы наших коллег ожидаем, готовы обеспечить их самым необходимым, всей необходимой работой, перспективой, заработными платами для того, чтобы не умерла та идеология авиастроения, которая когда-то была воспитана Олегом Константиновичем Антоновым», — заявил Рогозин в ходе посещения Воронежского акционерного самолетостроительного общества 28 января.

В мае 2015 года экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявил о прекращении военно-технического сотрудничества с Россией, после чего концерн «Антонов» был выведен из состава российско-украинского совместного предприятия «ОАК-Антонов», которое занималось разработкой новых самолетов. Все украинско-российские проекты были заморожены, в частности, по созданию военно-транспортного самолета Ан-70 и по гражданским самолетам Ан-124 и Ан-140.

Между тем, в декабре 2016 года «Антонов» завершил постройку демонстратора нового двухмоторного Ан-132D грузоподъемностью 9,2 тонн для Саудовской Аравии. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Ан-132D является первым самолетом «Антонова» без российских комплектующих.