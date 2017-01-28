Долг Белоруссии за российский газ составил 550 млн долларов

Сумма долга Белоруссии за поставленный российский газ достигла примерно 550 миллионов долларов, передает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера Аркадия Дворковича.

«По нашему мнению, [размер долга] порядка 550 миллионов долларов. По нашим расчетам», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Аркадий Дворкович при этом констатировал, что Россия и Белоруссия до сих пор не могут найти взаимопонимание по вопросу цены за газ, и прогресса в этом направлении нет. Он подчеркнул, что Москва настаивает на оплате долга за уже поставленное топливо.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2017 года Минэнерго РФ сократит экспорт нефти в Белоруссию на 12%. Белоруссия, в свою очередь, с нового года решила повысить тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам на территории страны.