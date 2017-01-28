В Белом доме уточнили время телефонного разговора Путина и Трампа

Телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным пройдут 28 января в 12:00 по времени Восточного побережья (20:00 по московскому). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы Белого дома.

В Вашингтоне добавили, что к переговорам присоединится вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс.

До беседы с Путиным Дональд Трамп проведет телефонные переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что президент США Дональд Трамп может провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие выходные, 28-29 января.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что разговор между Путиным и Трампом пройдет в субботу.