Под миграционный запрет Трампа попали владельцы грин-карт из мусульманских стран

Под указ президента Дональда Трампа по ужесточению миграционной политики в стране попали жители ряда мусульманских стран, обладающие грин-картами. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства внутренней безопасности Джиллиан Кристенсен.

Грин-карта является удостоверением личности, подтверждающим наличие вида на жительство у человека, не являющегося гражданином США, но постоянно проживающего на территории Соединенных Штатов.

«Он [антимиграционный указ Трампа] запретит въезд держателям грин-карт», — цитирует агентство слова Джиллиан Кристенсен.

27 января Дональд Трамп подписал указ, ужесточающий въезд в США для беженцев. СМИ предполагается, что в визах будет отказано жителям семи стран — Сирии, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана, Судана и Йемена. Программа приема беженцев из этих стран приостановлена на 120 дней, а прием беженцев из Сирии запрещен бессрочно.

В свою очередь, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции (IOM) призвали Дональда Трампа возобновить прием беженцев в страну.