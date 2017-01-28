Дворкович заверил в отсутствии планов ограничить расчеты наличными при покупках

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что правительство не планирует вводить ограничения на наличные расчеты при покупках, передает РИА Новости.

«Ничего такого не планируется, не будет никаких ограничений наличных покупок, даже в мыслях нет», — цитирует агентство слова вице-премьера.

Дворкович признал тот факт, что во всем мире увеличивается доля безналичного оборота при расчетах, но, по его мнению, этот процесс должен «происходить естественным образом, без искусственных решений».

Ранее, 21 января, глава Минфина Антон Силуанов предложил вернуться к ограничению расчетов наличными деньгами. Он высказал мнение, что эта мера облегчит российскую экономику и сделает ее более прозрачной. Силуанов при этом подчеркнул, что ограничение наличных расчетов должно происходить постепенно, начиная с расчетов за крупные покупки. Со своей стороны, министр труда и социальной защиты России Максим Топилин поддержал идею коллеги по правительству.

Ранее, в конце ноября, первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что в правительстве России не обсуждают ограничительные меры на проведение платежей наличными средствами.