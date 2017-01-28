Машина стритрейсерши Багдасарян снова нарушила ПДД

Автомобиль участницы «гонок» на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве Мары Багдасарян был остановлен за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Вечером в минувшую пятницу Багдасарян в качестве пассажира ехала из отделения полиции по охране МГУ после опроса. Машину, в которой находились также ее друзья, остановили за нарушение ПДД на Университетском проспекте.

«Сотрудники ДПС остановили автомобиль и доставили водителя в отдел для разбирательства. После изучения записей видеорегистратора на водителя был составлен протокол об административном правонарушении, после чего он был отпущен. Данный инцидент напрямую никакого отношения к Багдасарян не имеет, кроме того, что указанный автомобиль принадлежит ей»,— уточнил источник агентства.

В минувшую пятницу стало известно, что у Мары Багдасарян нашли еще 32 неоплаченных штрафа за нарушения правил дорожного движения.

Ранее Московская прокуратура направила в суд иск о пожизненном лишении водительских прав Багдасарян. Иск был направлен на основании представления мирового судьи. Тот просил проверить правомерность наличия прав у девушки из-за ее состояния здоровья.